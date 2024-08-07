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Особняк Месси на Ибице подвергся вандализму со стороны экоактивистов

Можно только представить лицо аргентинца, когда он увидит это.
Сегодня, 00:00
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Звезда Интер Майами Лионель Месси стал свидетелем того, как его особняк на Ибице стоимостью 11 миллионов евро подвергся вандализму со стороны группы экоактивистов "Futuro Vegetal", сообщает Goal.

Активисты ворвались на виллу Месси в начале этой недели и раскрасили ее в красный и черный цвет. Они додумались поделиться фотографиями своего акта вандализма в социальных сетях.

На нескольких фото можно увидеть двух членов группы, держащих баннер с надписью "Помоги планете, съешь богатых, упраздни полицию" (Help the planet, eat the rich, abolish the police) в попытке осудить политику правительства, которая, по их мнению, усугубляет климатический кризис.

Futuro Vegetal объяснили свои действия.

"Мы закрасили незаконный особняк Месси на Ибице. Особняк — незаконное сооружение, которое футболист приобрел за непомерную сумму в 11 миллионов евро", - говорится в заявлении.

"Пока это происходит, только на Балеарских островах от 2 до 4 человек погибли как прямое следствие жары. Самый богатый 1% населения несет ответственность за такое же количество выбросов углекислого газа, как и беднейшие две трети населения".

"Это возможно только потому, что органы государственной власти поддерживают социально-экономическую систему, которая угрожает жизни".

"В то время как крайне правые обвиняют мигрантов в кризисе и проявляют по отношению к ним насилие, тем из нас, кто борется за лучший мир, ясно, что проблема заключается в социальном неравенстве".

"Давайте решать проблемы в корне. Нам нужно радикальное изменение системы, чтобы противостоять климатическому кризису".

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Лионель Месси приобрел недвижимость в Сан-Хосе в 2022 году и на протяжении многих лет регулярно посещал Ибицу со своей женой Антонелой Рокуццо и их тремя детьми.

По информации источника, аргентинец еще не отреагировал на вторжение в его испанскую собственность, но эта новость определено станет серьезным шоком перед его возвращением в Интер Майами.

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