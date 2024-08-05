Невероятная удача: Месси дал автограф за рулем машины
Аргентинец осчастливил болельщика.
Нападающий сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси стал героем милого эпизода.
Футболист находился за рулем своей машины, когда его увидели фанаты.
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Болельщики бросили Месси игровую футболку прямо ему в автомобиль.
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