Невероятная удача: Месси дал автограф за рулем машины

Нападающий сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси стал героем милого эпизода.

Футболист находился за рулем своей машины, когда его увидели фанаты.

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Болельщики бросили Месси игровую футболку прямо ему в автомобиль.

Лео расписался на экипировке, чем порадовал фанатов.

Ранее Фоден похвастался своими достижениями в рыбалке.

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