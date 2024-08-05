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Футбол

Невероятная удача: Месси дал автограф за рулем машины

Аргентинец осчастливил болельщика.
Вчера, 23:40
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси стал героем милого эпизода.

Футболист находился за рулем своей машины, когда его увидели фанаты.

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Болельщики бросили Месси игровую футболку прямо ему в автомобиль.

Лео расписался на экипировке, чем порадовал фанатов.

Ранее Фоден похвастался своими достижениями в рыбалке.

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