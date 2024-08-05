Рэшфорд и Санчо инвестировали в компанию, основанную рэпером и поддерживаемую экс-соперником Усика

Пока клубы продолжают предсезонную подготовку, некоторые футболисты решили воспользоваться возможностью, чтобы стать частью бизнеса.

Как сообщает Goal со ссылкой на The Sun, вингеры Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо захотели присоединиться к британской компании Nala's Baby, которая производит специальные масла для ухода за кожей и волосами для младенцев.

По информации источника, компания стоит 17 миллионов фунтов. Она была основана в 2020 году британским рэпером Крептом (Касио Джонсон) и Instagram-инфлюэнсером Сашей Эллиз Гилберт.

Примечательно, что одним из инвесторов также выступил бывший двукратный чемпион мира по боксу и оппонента Александра Усика Энтони Джошуа.

https://nalasbaby.com/

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Это коммерческое предприятие дополнит империю недвижимости Рэшфорда стоимостью 15 миллионов и инвестиционную фирму Санчо.

Напомним, что ранее стало известно о желании титульного спонсора Манчестер Юнайтед приобрести права на название новой арены, которую клуб планирует построить на месте Олд Траффорда.

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