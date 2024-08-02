iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тен Хаг озвучил одну из задач Манчестер Юнайтед на сезон

Сезон для "красных дьяволов" стартует матчем против Манчестер Сити.
Сегодня, 11:10
Эрик Тен Хаг / Getty Images
Эрик Тен Хаг / Getty Images

Манчестер Юнайтед активно готовится к старту нового сезона по европейскому футболу. "Красные дьяволы" провели неплохую трансферную кампанию и уже сыграли ряд контрольных поединков.

Читай также: Манчестер Юнайтед переманил вундеркинда из академии Арсенала

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг, который этим летом был близок к уходу из Манчестера, заявил, что его команда хочет играть в атакующий футбол:

"Чего мы хотим добиться - думать заранее, играть активно и очень агрессивно, и не важно, атакуем мы или обороняемся низким блоком".

Мы должны действовать очень агрессивно, а для этого нужно начинать прессинговать в определенных ситуациях и мы должны быть на одной волне. Все это плюс интенсивность помогут нам во владении мячом, и мы должны делать это всей командой", - цитирует Тен Хага официальный сайт клуба.

Напомним, первый официальный матч нового сезона "красные дьяволы" проведут против Манчестер Сити. Подопечные Эрика Тен Хага сойдутся в манчестерском дерби с ребятами Гвардиолы в борьбе за Суперкубок Англии. Матч запланирован на 10 августа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

Статьи по теме

Защитник Манчестер Юнайтед согласился на смену клубной прописки Защитник Манчестер Юнайтед согласился на смену клубной прописки
ПСЖ готов отпустить игрока в Манчестер Юнайтед, но при особенном условии ПСЖ готов отпустить игрока в Манчестер Юнайтед, но при особенном условии
Манчестер Юнайтед получил второе предложение по полузащитнику Манчестер Юнайтед получил второе предложение по полузащитнику
Экс-звезда Манчестер Юнайтед перебрался в португальский клуб Экс-звезда Манчестер Юнайтед перебрался в португальский клуб
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Аргентина - Франция и другие матчи 1/4 финала Олимпиады-2024
просмотров
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона в 1/8 финала Олимпиады-2024
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры11:34
Дзюдо на Олимпиаде-2024: Гоман была дисквалифицирована в первом же матче
Олимпийские игры11:30
Магучих, Геращенко, Левченко: видео онлайн-трансляций прыжков в высоту на Олимпиаде-2024
Олимпийские игры11:21
Обидчица Костюк установила национальный рекорд на Олимпиаде-2024
Европа11:10
Тен Хаг озвучил одну из задач Манчестер Юнайтед на сезон
Европа11:00
Анчелотти назвал причины провала Азара в Реале
Игровые10:38
Сборная Украины по футзалу сыграет на престижном турнире в Португалии
Бокс10:35
Стивенсон сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри
Олимпийские игры10:12
Олимпиада-2024: Марокко - США, Япония - Испания
Лига Чемпионов10:08
Ярмоленко подколол Шапаренко после матча с Партизаном, вспомнив слова Суркиса
Бокс09:58
Хирн предсказал соперника Дэвиса после срыва боя против Ломаченко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK