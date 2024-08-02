Тен Хаг озвучил одну из задач Манчестер Юнайтед на сезон

Манчестер Юнайтед активно готовится к старту нового сезона по европейскому футболу. "Красные дьяволы" провели неплохую трансферную кампанию и уже сыграли ряд контрольных поединков.

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Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг, который этим летом был близок к уходу из Манчестера, заявил, что его команда хочет играть в атакующий футбол:

"Чего мы хотим добиться - думать заранее, играть активно и очень агрессивно, и не важно, атакуем мы или обороняемся низким блоком".

Мы должны действовать очень агрессивно, а для этого нужно начинать прессинговать в определенных ситуациях и мы должны быть на одной волне. Все это плюс интенсивность помогут нам во владении мячом, и мы должны делать это всей командой", - цитирует Тен Хага официальный сайт клуба.

Напомним, первый официальный матч нового сезона "красные дьяволы" проведут против Манчестер Сити. Подопечные Эрика Тен Хага сойдутся в манчестерском дерби с ребятами Гвардиолы в борьбе за Суперкубок Англии. Матч запланирован на 10 августа.

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