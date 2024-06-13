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Тен Хаг выставил три условия для продления контракта с Манчестер Юнайтед

У нидерландца есть свои интересы, которые должны быть удовлетворены клубом.
Сегодня, 10:56
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Манчестер Юнайтед принял решение оставить Эрика тен Хага на посту главного тренера команды.

Руководство "красных дьяволов" также начало переговоры о продлении контракта с 54-летний нидерландцем, поскольку действующий контракт завершится через год.

Однако, как сообщает Daily Mail, у тен Хага есть три условия, которые клуб должен выполнить, если они собираются договориться о продлении.

  1. Джейдон Санчо не вернется в первую команду, пока тот не извинится перед тренером;
  2. Технический директор Джейсон Уилкокс не будет диктовать тренеру стиль игры Манчестер Юнайтед;
  3. Продление сотрудничества с тренером форвардов Бенни МакКарти, чей контракт завершится в конце июня.

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Ожидается, что манкунианцы предложат тен Хагу контракт, рассчитанный до лета 2027 года.

Напомним, что бывший защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан может присоединиться к Сергею Кривцову и Лионелю Месси в Интер Майами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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