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Клуб Кривцова и Месси хочет пригласить многократного победителя Лиги чемпионов

Интер Майами может объединить у себя в центре обороны украинца и Рафаэля Варана.
Сегодня, 09:08
Рафаэль Варан / Getty Images
Рафаэль Варан / Getty Images

Интер Майами претендует на то, чтобы стать следующим клубом Рафаэля Варана.

Как сообщает Фабрицио Романо, американский клуб связался с 31-летним французом, чтобы обсудить условия потенциального сотрудничества.

Напомним, что Варан может достаться Интеру бесплатно, так как француз получит статус свободного агента после того, как в конце июня истечет срок действия его контракта с Манчестер Юнайтед.

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В прошедшем сезоне Рафаэль Варан сыграл в 32 матчах манкунианцев во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.

Заменить Варана в Манчестер Юнайтед может одноклубник Виталия Миколенко Джарред Брантуэйт. Однако "красные дьяволы" не хотят переплачивать за трансфер молодого защитника Эвертона.

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