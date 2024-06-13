Клуб Кривцова и Месси хочет пригласить многократного победителя Лиги чемпионов
Интер Майами претендует на то, чтобы стать следующим клубом Рафаэля Варана.
Как сообщает Фабрицио Романо, американский клуб связался с 31-летним французом, чтобы обсудить условия потенциального сотрудничества.
Напомним, что Варан может достаться Интеру бесплатно, так как француз получит статус свободного агента после того, как в конце июня истечет срок действия его контракта с Манчестер Юнайтед.
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В прошедшем сезоне Рафаэль Варан сыграл в 32 матчах манкунианцев во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.
Заменить Варана в Манчестер Юнайтед может одноклубник Виталия Миколенко Джарред Брантуэйт. Однако "красные дьяволы" не хотят переплачивать за трансфер молодого защитника Эвертона.
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