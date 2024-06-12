Манчестер Юнайтед не собирается переплачивать за защитника Эвертона
Переход Джарреда Брэйтуэйта в Манчестер Юнайтед находится под огромным вопросом, пишет Talksport.
Напомним, Эвертон хочет получить за своего защитника около 80-90 млн евро при оценочной стоимости игрока в 42 млн евро.
Новый владелец МЮ сэр Джим Рэтклифф более не позволит клубу переплачивать за игроков, а потому отказывается принимать предложение "ирисок".
При этом издание отмечает, что Манчестер Юнайтед фактически участвует в единоличных торгах, так как другие клубы не заинтересованы в Брэнтуэйте.
На текущий момент клубы очень далеки от заключения сделки, которая по итогу может и не состояться.
Ранее также сообщалось, что Реал решил избавиться от одного из игроков.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!