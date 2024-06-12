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Футбол

Манчестер Юнайтед не собирается переплачивать за защитника Эвертона

Джарред Брэйтуэйт рискует остаться в ливерпульском клубе.
Вчера, 15:20
Джарред Брэнтуэйт / Getty Images
Джарред Брэнтуэйт / Getty Images

Переход Джарреда Брэйтуэйта в Манчестер Юнайтед находится под огромным вопросом, пишет Talksport.

Напомним, Эвертон хочет получить за своего защитника около 80-90 млн евро при оценочной стоимости игрока в 42 млн евро.

Новый владелец МЮ сэр Джим Рэтклифф более не позволит клубу переплачивать за игроков, а потому отказывается принимать предложение "ирисок".

При этом издание отмечает, что Манчестер Юнайтед фактически участвует в единоличных торгах, так как другие клубы не заинтересованы в Брэнтуэйте.

На текущий момент клубы очень далеки от заключения сделки, которая по итогу может и не состояться.

Ранее также сообщалось, что Реал решил избавиться от одного из игроков.

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