Тен Хаг останется главным тренером Манчестер Юнайтед

Эрик тен Хаг продолжит работать в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает The Athletic.

Руководство клуба, оценив сезон, решило продолжить сотрудничество с нидерландским специалистом. Во вторник представители "красных дьяволов" и сам наставник договорились продолжать совместную работу.

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Отметим, контракт тен Хага действует до июня 2025-го года с опцией продления на еще один сезон. Вскоре должны начаться переговоры о продлении соглашения.

Напомним, в прошлом сезоне Манчестер Юнайтед занял всего восьмое место в турнирной таблице АПЛ, однако сумел выиграть Кубок Англии.

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