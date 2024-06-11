Манчестер Юнайтед обозначил троих игроков в качестве усиления линии атаки

Манчестер Юнайтед нацелился на трех нападающих: Джонатана Дэвида из Лилля, Айвена Тоуни из Брентфорда и Джошуа Зиркзее из Болоньи.

По данным издания ESPN, Беньямин Шешко решил продлить контракт с РБ Лейпцигом, поэтому его подписание маловероятно.

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После ухода Антони Марсьяля клуб считает приобретение нового нападающего приоритетом этого лета.

При этом, у Манчестер Юнайтед нет средств на подписание новых игроков. Для этого "красным дьяволам" нужно продать своих футболистов.

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