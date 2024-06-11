Турецкий гранд хочет подписать сразу двух игроков Манчестер Юнайтед
Галатасарай нацелился на Уан-Биссаку и Мактоминея.
Галатасарай планирует подписать футболистов Манчестер Юнайтед Скотта Мактоминея и Аарона Уан-Биссаку.
Турецкий журналист Невзат Диндар сообщил, что, клуб продлил контракт с тренером Оканом Буруком на 2 года и теперь стремится приобрести игроков, которых он хочет видеть в команде.
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Галатасарай уже сделал официальное предложение за 27-летнего Мактоминея и намерен завершить трансфер как можно скорее, а также интересуется защитником Уан-Биссакой.
Отметим, на английского фулбека также претендует Интер, однако "нерадзурри" не планируют сильно раскошеливаться на игрока.
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