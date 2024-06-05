Манчестер Юнайтед сделал первый шаг в гонке за французского защитника
Манкунианцы уже сделали предложение по Лени Йоро.
Манчестер Юнайтед сделал предложение по Лени Йоро, утверждает Marca.
Напомним, Йоро - 18-летний защитник Лилля, который после первого своего полноценного сезона попал на радары топ-клубов.
Манкунианцы, вместе с Реалом и Ливерпулем считаются главными претендентами на игрока. И пока только Манчестер Юнайтед сделал предложение.
Как пишет издание, МЮ предложил Лиллю 60 млн евро, а также клуб готов пойти практически на любые условия, которые выдвинет французский клуб.
Реал же, как утверждается, связался с игроком и попросил его подождать, если тот хочет присоединиться к мадридскому клубу.
Ранее также сообщалось, МЮ предложил контракты двум своим ветеранам.
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