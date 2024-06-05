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Манчестер Юнайтед решил продлить контракты со своими ветеранами

С Джонни Эвансом и Томом Хитоном начали переговоры.
Сегодня, 14:26
Джонни Эванс / Getty Images
Джонни Эванс / Getty Images

Манчестер Юнайтед отчитался перед болельщиками, кто их игроков покинет клуб летом.

Как ожидалось, клуб летом покинут Антони Марсиаль и Рафаэль Варан, также свободным агентом станет воспитанник клуба Брэндон Уильямс.

Однако, самое интересное то, что клуб сообщил что предложил новые контракты 36-летнему Джонни Эвансу и 38-летнему Тому Хитону.

Манчестер Юнайтед не стал уточнять детали вероятных сделок, однако, учитывая возраст игроков, речь идет об однолетних соглашениях.

Ранее Тоттенхэм также объявил список игроков, которые покинут клуб.

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