Тоттенхэм объявил об уходе сразу четырех игроков

Тоттенхэм официально объявил об уходе четверых игроков: Эрика Дайера, Ивана Перишича, Райана Сессеньона и Джафета Танганга.

У всех игроков закончились контракты с лондонским клубом и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Читай также: Тоттенхэм продлит контракт со своей главной звездой

Отметим, Дайер и Перишич уже в январе заключили новые контракты с Баварией и Хайдуком соответственно.

В свою очередь Сессеньон и Танганга имеют на руках предложения от английских клубом. Будущее игроков пока неизвестно.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!