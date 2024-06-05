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Тоттенхэм объявил об уходе сразу четырех игроков

"Шпоры" решили немного очистить состав.
Сегодня, 13:40
Сессьон и Дайер / Getty Images
Сессьон и Дайер / Getty Images

Тоттенхэм официально объявил об уходе четверых игроков: Эрика Дайера, Ивана Перишича, Райана Сессеньона и Джафета Танганга.

У всех игроков закончились контракты с лондонским клубом и стороны решили не продлевать сотрудничество.

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Отметим, Дайер и Перишич уже в январе заключили новые контракты с Баварией и Хайдуком соответственно.

В свою очередь Сессеньон и Танганга имеют на руках предложения от английских клубом. Будущее игроков пока неизвестно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм

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