Тоттенхэм объявил об уходе сразу четырех игроков
"Шпоры" решили немного очистить состав.
Тоттенхэм официально объявил об уходе четверых игроков: Эрика Дайера, Ивана Перишича, Райана Сессеньона и Джафета Танганга.
У всех игроков закончились контракты с лондонским клубом и стороны решили не продлевать сотрудничество.
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Отметим, Дайер и Перишич уже в январе заключили новые контракты с Баварией и Хайдуком соответственно.
В свою очередь Сессеньон и Танганга имеют на руках предложения от английских клубом. Будущее игроков пока неизвестно.
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