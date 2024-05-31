Тоттенхэм продлит контракт со своей главной звездой

Тоттенхэм в ближайшее время предложит новый контракт Сон Хын Мину, пишет 90Min.

"Шпоры" намерены связать своего капитана еще одним соглашением, что исключает его переезд в Саудовскую Аравию этим летом.

Напомним, корейцу уже 32 года, а потому слухи о его уходе появляются все чаще. Однако сам Сон отрицает, что ему интересно играть на Ближнем Востоке.

Вскоре у нападающего закончится его контракт с клубом, который был подписан еще в 2021 году, Тоттенхэм планирует продлить корейца до 2026 года, когда Сону стукнет уже 34 года.

В прошлом сезоне Сон Хын Мин провел 36 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.

Ранее также сообщалось, что еще один игрок Челси может переехать в Манчестер.

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