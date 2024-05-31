Манчестер Юнайтед может приобрести еще одного игрока Челси

Трево Чалоба может воссоединиться с Мэйсоном Маунтом.

Защитник Челси Трево Чалоба может воссоединиться с Мэйсоном Маунтом, пишет Independent.

Манчестер Юнайтед нужно найти замену Рафаэлю Варану да и в целом подстраховаться на случай новой эпидемии травм, и Чалоба - подходящий вариант.

Челси нужно продать кого-то из воспитанников, чтобы соответствовать правилам развития лиги, среди вариантов Чалоба и Галлахер.

Учитывая, острую нужду в срочном трансфере, лондонцы готовы расстаться с центральным защитником за 25 млн евро. Это подходящая сумма для Юнайтед, учитывая их проблемы с трансферным бюджетом.

Тем более, что в Лондоне Чалоба, скорее, не нужен. У 24-летнего игрока всего 17 игр в прошлом сезоне, Трансфермаркт оценивает его в 13 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Челси решил не подписывать форварда Наполи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!