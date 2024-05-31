Манчестер Юнайтед может приобрести еще одного игрока Челси
Защитник Челси Трево Чалоба может воссоединиться с Мэйсоном Маунтом, пишет Independent.
Манчестер Юнайтед нужно найти замену Рафаэлю Варану да и в целом подстраховаться на случай новой эпидемии травм, и Чалоба - подходящий вариант.
Челси нужно продать кого-то из воспитанников, чтобы соответствовать правилам развития лиги, среди вариантов Чалоба и Галлахер.
Учитывая, острую нужду в срочном трансфере, лондонцы готовы расстаться с центральным защитником за 25 млн евро. Это подходящая сумма для Юнайтед, учитывая их проблемы с трансферным бюджетом.
Тем более, что в Лондоне Чалоба, скорее, не нужен. У 24-летнего игрока всего 17 игр в прошлом сезоне, Трансфермаркт оценивает его в 13 млн евро.
Ранее также сообщалось, что Челси решил не подписывать форварда Наполи.
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