Челси отказался от идеи подписания форварда Наполи

Лондонцы ищут игрока в нападение, однако уже не рассматривают Осимхена.

Челси подпишет нового форварда этим летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Клуб не планирует приобретать нападающего Наполи Виктора Осимхена, о котором ранее ходили слухи, и переговоры по нему не ведутся.

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Ожидается, что форварды Ромелу Лукаку и Армандо Броя покинут клуб этим летом. На игроков уже нашлось несколько кандидатов.

В минувшем сезоне на счету Осимхена 15 голов и 3 ассиста в 25 матчах Серии А.

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