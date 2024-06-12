Игроки Манчестер Юнайтед удивлены решением по тен Хагу

Однако все в клубе довольны, что ситуация разрешилась.

Раздевалка Манчестер Юнайтед с удивлением встретила новости об Эрике тен Хаге, пишет The Telegraph.

Напомним, руководство манкунианцев решило продолжить сотрудничество с нидерландским специалистом.

Почти вся команда была удивлена этому решению, так как ожидалось, что тен Хаг будет уволен. Переговоры с другими тренерами лишь укрепляли веру игроков.

Однако, несмотря на такую реакцию, команда довольно, что ситуация наконец разрешилась и клуб начнет подготовку к следующему сезону.

Издание также опровергло теории о том, что Юнайтед просто отложил увольнение тен Хага, ожидая возможности подписать контракт с более предпочтительным кандидатом.

Ранее также сообщалось, что МЮ не будет переплачивать за Брэйтуйэта.

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