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Футбол

Игроки Манчестер Юнайтед удивлены решением по тен Хагу

Однако все в клубе довольны, что ситуация разрешилась.
Вчера, 16:43
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Раздевалка Манчестер Юнайтед с удивлением встретила новости об Эрике тен Хаге, пишет The Telegraph.

Напомним, руководство манкунианцев решило продолжить сотрудничество с нидерландским специалистом.

Почти вся команда была удивлена этому решению, так как ожидалось, что тен Хаг будет уволен. Переговоры с другими тренерами лишь укрепляли веру игроков.

Однако, несмотря на такую реакцию, команда довольно, что ситуация наконец разрешилась и клуб начнет подготовку к следующему сезону.

Издание также опровергло теории о том, что Юнайтед просто отложил увольнение тен Хага, ожидая возможности подписать контракт с более предпочтительным кандидатом.

Ранее также сообщалось, что МЮ не будет переплачивать за Брэйтуйэта.

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