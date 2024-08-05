Невероятный улов: Фоден похвастался своими достижениям в рыбалке
Англичанин наслаждается отдыхом вместе с отцом.
Футболист сборной Англии и Манчестер Сити Фил Фоден наслаждается отдыхом перед стартом клубного сезона.
Английский полузащитник отправился на рыболовный тур на окраину Котсуолдса.
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Фоден вместе с отцом отправились в тихое место, чтобы словить карпа, сома, щуку и окуня.
Фил признавался, что ходил на рыбалку с отцом еще с детства. Сейчас он продолжает заниматься этим хобби: "Это идеальное хобби, чтобы дать ногам отдохнуть и немного расслабиться
Ранее сообщалось, что одноклубника Мудрика заметили с загадочной женщиной на отдыхе на Ибице.
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