Невероятный улов: Фоден похвастался своими достижениям в рыбалке

Футболист сборной Англии и Манчестер Сити Фил Фоден наслаждается отдыхом перед стартом клубного сезона.

Английский полузащитник отправился на рыболовный тур на окраину Котсуолдса.

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Фоден вместе с отцом отправились в тихое место, чтобы словить карпа, сома, щуку и окуня.

Фил признавался, что ходил на рыбалку с отцом еще с детства. Сейчас он продолжает заниматься этим хобби: "Это идеальное хобби, чтобы дать ногам отдохнуть и немного расслабиться

Ранее сообщалось, что одноклубника Мудрика заметили с загадочной женщиной на отдыхе на Ибице.

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