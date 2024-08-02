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Футбол

Одноклубника Мудрика заметили с загадочной женщиной на отдыхе на Ибице

Девушка в тигровом купальнике была рядом со звездой Челси и сборной Англии.
Сегодня, 09:36
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Полузащитник Челси Коул Палмер получил дополнительные выходные после выступления за сборную Англии на чемпионате Европы-2024.

Футболист отправился на отдых на Ибицу, где его заметили в компании с блондинкой.

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Пара наслаждалась солнцем на Ибице, отдыхала на доске для серфинга.

Девушка была в бикини тигрового цвета. 

После катания пара вернулась на свою роскошную лодку.

Ранее сообщалось, что жена Судакова похвасталась обольстительными формами на фото с отдыха.

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