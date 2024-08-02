Одноклубника Мудрика заметили с загадочной женщиной на отдыхе на Ибице
Девушка в тигровом купальнике была рядом со звездой Челси и сборной Англии.
Полузащитник Челси Коул Палмер получил дополнительные выходные после выступления за сборную Англии на чемпионате Европы-2024.
Футболист отправился на отдых на Ибицу, где его заметили в компании с блондинкой.
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Пара наслаждалась солнцем на Ибице, отдыхала на доске для серфинга.
Девушка была в бикини тигрового цвета.
После катания пара вернулась на свою роскошную лодку.
Ранее сообщалось, что жена Судакова похвасталась обольстительными формами на фото с отдыха.
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