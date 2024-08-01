Возлюбленная Лунина показала сексуальные фотографии в купальнике
Девушка сделала солнечные снимки.
Возлюбленная Андрея Лунина Анастасия добавила новый пост в Instagram.
Девушка опубликовала фотографии в черном купальнике.
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Анастасия похвасталась своей фигурой, сделав акцент на одной части тела.
Отметим, что пост собрал 12 тысяч лайков и более ста комментариев.
Ранее возлюбленная Роналду похвасталась фигурой в купальнике, когда Криштиану отдыхал на водном самокате.
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