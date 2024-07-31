Возлюбленная Роналду похвасталась фигурой в купальнике - Криштиану отдыхает на водном самокате

Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала новый пост в Instagram.

Девушка показала фотографии с семейного отдыха, который проходит на Майорке.

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Родригес попозировала в красочном купальнике.

Роналду, как и его невеста, наслаждался катанием на водяном самокате.

"Несколько дней для мамы и папы", - написала Джорджина.

Ранее сообщалось, что Ванда Нара взорвала сеть обнаженной фотографией.

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