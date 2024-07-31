Возлюбленная Роналду похвасталась фигурой в купальнике - Криштиану отдыхает на водном самокате
Джорджина Родригес показала фотографии с семейного отдыха.
Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала новый пост в Instagram.
Девушка показала фотографии с семейного отдыха, который проходит на Майорке.
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Родригес попозировала в красочном купальнике.
Роналду, как и его невеста, наслаждался катанием на водяном самокате.
"Несколько дней для мамы и папы", - написала Джорджина.
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