Ванда Нара взорвала сеть обнаженной фотографией

Грудь девушки была прикрита только рукой.

Аргентинская модель Ванда Нара, которая недавно рассталась с Мауро Икарди, опубликовала новый пост в Instagram.

Девушка добавила фотографию, на которой она лишь в трусах. Свою грудь она закрыла рукой.

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Примечательно, что на теле видны сильные следы от загара.

"Солнце сильное, и я использую много солнцезащитного крема", - написала Ванда.

Ранее возлюбленная Месси показала с отдыха фото, на котором она в бикини, а Лео в защитном корсете.

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