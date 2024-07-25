Ванда Нара взорвала сеть обнаженной фотографией
Грудь девушки была прикрита только рукой.
Аргентинская модель Ванда Нара, которая недавно рассталась с Мауро Икарди, опубликовала новый пост в Instagram.
Девушка добавила фотографию, на которой она лишь в трусах. Свою грудь она закрыла рукой.
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Примечательно, что на теле видны сильные следы от загара.
"Солнце сильное, и я использую много солнцезащитного крема", - написала Ванда.
Ранее возлюбленная Месси показала с отдыха фото, на котором она в бикини, а Лео в защитном корсете.
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