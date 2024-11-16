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Экс-игрок Барселоны: Роналду - лучший футболист среди людей

Потому что Месси - не человек.
Сегодня, 19:31
Жерар Пике / Getty Images
Жерар Пике / Getty Images

Экс-игрок сборной Барселоны и Испании Жерар Пике рассказал, кто из футболистов, с которыми он встречался на протяжении своей карьеры, удивил его больше всего.

По словам Пике, больше всего всегда выделялся Лионель Месси. Он считает, что аргентинец инопланетянин, а Роналду лучший среди людей.

"Месси всегда отличался от других. Криштиану - лучший из людей, но Лео - инопланетянин, ему не место на этой планете.

Я видел, как он тренируется каждый день, делая невероятные вещи, никогда не будет другого с такой скоростью мышления и такой же решительностью.

Он пришел к нам в возрасте 13 лет, он играл абсолютно одинаково как с молодежными командами Барсы, так и с первой командой", - заявил Жерар в интервью Corriere Dello Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси подвел итоги сезона в МЛС.

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