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"Мы хотели большего": Месси подвел итоги сезона за Интер Майами

Аргентинец расстроен вылету с плей-офф MLS.
Сегодня, 22:16
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о результатах Интер Майами.

Футболист подвел итоги сезона, опубликовав пост в Instagram.

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"Закончился сезон, в котором мы продолжали расти как клуб, и хотя мы достигли некоторых целей, мы хотели большего.

Спасибо всем людям, которые нас сопровождали и поддерживали. Теперь мы будем готовиться к тому, чтобы стать сильнее в следующем году", – написал Месси.

В рамках 1/8 финала плей-офф MLS Интер Майами проиграл Атланте Юнайтед – 2:1, 1:2, 2:3.

Ранее Месси признался, будет ли работать тренером после карьеры.

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