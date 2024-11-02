Месси признался, будет ли работать тренером после карьеры

Нападающий Интере Майами Лионель Месси заявил, что не планирует быть тренером.

По словам 37-летнего аргентинца, у него другие планы на будущее.

"Я не планирую стать тренером после завершения карьеры. Это не то, что я планирую делать", - приводит слова Лео Фабрицио Романо в Twitter.

Контракт Месси с Интер Майами рассчитан до завершения 2025 года.

Ранее Месси рассказал, сыграет ли на ЧМ-2026.

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