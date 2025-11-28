iSport.ua
Сын экс-звезды сборной Бразилии заинтересовал европейские клубы

Робиньо Жуниор может переехать уже зимой.
Вчера, 13:30       Автор: Андрей Безуглый
Робиньо Жуниор / Getty Images
Робиньо Жуниор / Getty Images

Вингер Сантоса Робиньо Жуниор может начать европейскую карьеру, пишет Diario do Peixe.

17-летний футболист является сыном экс-игрок Реала и Милана Робиньо.

Его прогресс уже привлек внимание многих европейских клубов, включая, например, Интер и Манчестер Юнайтед.

Более того, бразильское изание утверждает, что манкунианцы могут сделать предложение по Робиньо Жуниору уже зимой.

Сантос, скорее согласится продать своего талантливого игрока, так как клуб испытывает финансовые сложности.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед следит и за другим бразильцем.

