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Немецкий клуб уволил уже 13-го тренера за последние пять сезонов

Кризис в Шальке только обостряется.
Сегодня, 17:52
Карел Геррартс / Getty Images
Карел Геррартс / Getty Images

Шальке объявил об увольнении главного тренера и спортивного директора клуба.

Карел Герартс и Марк Вильмотс покинули клуб после вчерашнего поражения Дармштадту.

Напомним, накануне гельзенкирхенский клуб проиграл со счетом 3:5, ведя в три мяча после первого тайма. Потому увольнения стали ответом на болезненное поражение.

Это уже 13-е увольнение главного тренера в Шальке за последние пять сезонов. Кризис клуба все еще непреодолим.

В текущем сезоне второй Бундеслиги Шальке занимает 14-е место, имея четыре очка после шести туров.

Также ранее сообщалось, что Мареска повторил достижение Гвардиолы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шальке

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