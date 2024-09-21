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Ученик Гвардиолы повторил его достижение на старте своей карьеры в АПЛ

Энцо Мареска хорошо стартовал в Челси.
Сегодня, 16:59
Энцо Мареска / Getty Images
Энцо Мареска / Getty Images

В рамках 5-го тура АПЛ Челси разгромил Вест Хэм на выезде.

Таким образом, «синие» под руководством Энцо Марески одержали победы во всех трех гостевых матчах на старте сезона.

Итальянский специалист стал первым тренером после Пепа Гвардиолы, который выиграл первые три гостевых матча в АПЛ на старте своей карьеры в элитном английском дивизионе.

Сейчас лондонцы занимают второе место в чемпионате Англии, но только они и Вест Хэм уже провели свой матч пятого тура.

Отметим, что до того, как стать тренером сперва Лестера, а затем и Челси Мареска работал в тренерском штабе Гвардиолы в Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пеп Гвардиола Энцо Мареска

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