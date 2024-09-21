Эвертон без Миколенко не сумел обыграть новичка АПЛ

В субботу, 21 сентября, Лестер принимал на Кингс Пауэр Стэдиум Эвертон. Виталий Миколенко не попал в заявку команды из-за болезни, хотя ранее сообщалось, что украинец готов играть.

В первые минуты "ириски" действовали гораздо острее соперника, и были награждены за это быстрым голом Ллиман Ндиайе открыл счет уже на 12-й минуте.

Несмотря на незначительное преимущество хозяев, именно Эвертон продолжал создавать моменты, но особо опасных атак в первом тайме более не было ни от одной из команд.

А вот во втором тайме ситуация повернулась полностью наоборот, "лисы" никак не хотели проигрывать перед домашними трибунами и помчались вперед. Отыграться им удалось лишь на 74-й минуте усилиями Стефи Мавидиди.

До конца матча ни одна из команд так и не смогла забить победный гол, поделив очки поровну.

Статистика матча Лестер - Эвертон 5-го тура АПЛ

Лестер - Эвертон 1:1

Голы: Мавидиди, 74 - Ндиайе, 12

xG: 0,71 - 0,97

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 12 - 16

Удары в створ ворот: 2 - 5

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