Звезда Ливерпуля собирается приобрести французский клуб

Защитник Ливерпуля Трент Александр-Арнольд собирается усилить свое влияние в спорте.

Как сообщает L'Equipe, англичанин нацелился на приобретение Нанта из французской Лиги 1.

Отмечается, что отец Трента Майкл Арнольд, который руководит финансовыми делами сына через лондонскую инвестиционную фирму также был заинтересован в приобретении Гавра или Сент-Этьенна, но семья остановила выбор на Нанте.

Майкл якобы встречался с Вальдемаром Кита, который владеет «желто-зелеными» с 2007, но устал от финансовых и спортивных проблем клуба. Кита хочет возместить себе большую часть убытков, что усложнит для Арнольдов приобретение клуба.

Стоит сказать, что в Нанте отрицают слухи о продаже клуба.

Также надо отметить, что Александр-Арнольд владеет миноритарной долей акций команды формулы-1 Alpine.

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