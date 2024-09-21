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Игрок Ман Сити сравнил между собой Арсенал Артеты и Ливерпуль Клоппа

Илкай Гюндоган считает, что «канониры» более похожи на коллектив Пепа Гвардиолы.
Сегодня, 00:37
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган сравнил Арсенал Микеля Артеты и Ливерпуль Юргена Клоппа.

Немец считает, что испанский специалист перенял больше из игры «горожан» под руководством Пепа Гвардиолы чем это сделал его соотечественник.

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"Арсенал гораздо больше похож на нашу команду, чем Ливерпуль Клоппа в любой момент его пребывания там. Артета очень хорошо знает наш клуб, футболистов, тренера. Он работал с Пепом, и Гвардиола имел невероятное влияние на Микеля. То же самое будет и в моем случае, если я решу стать тренером. Гвардиола обязательно будет иметь влияние на то, какой я футбол буду хотеть видеть в исполнении своих команд.

Это отличает их от Ливерпуля Клоппа. Трудно сказать, что легче, но в этом новом соперничестве оба клуба очень хорошо подготовлены к поединкам друг против друга и. Тот, кто лучше выполнит мелкие, но важные вещи, станет лучшим. Это небольшие различия.

С Клоппом и его командой игра была совсем другой, более напряженной, и были сложные моменты, которые сильно влияли на игру", - сказал Гюндоган.
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Ливерпуль Манчестер Сити

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