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Ливерпуль расслабленно разгромил Борнмут

"Красные" трижды отличились в первом тайме и больше не забивали.
Сегодня, 18:57
Ливерпуль / Getty Images
Ливерпуль / Getty Images

В рамках пятого тура АПЛ Ливерпуль встретился с Борнмутом.

"Красные" не собрано начали поединок, и как следствие, пропустили на 4-ой минуте от Антуана Семеньо. Спас хозяев VAR, который указал на заметный офсайд у ганца.

Впрочем, даже это подействовало на коллектив Арне Слота как «холодный душ» и в последующие полчаса они отличились трижды не оставив Борнмуту ни одного шанса хотя бы на ничью в этом матче.

Сначала в течение двух минут дублем отметился лучший игрок мерсисайдцев на старте сезона Луис Диас, а чуть позже свой первый гол в этой кампании АПЛ на свой счет записал Дарвин Нуньес.

Второй тайм в исполнении двух команд был более спокойным. Можно вспомнить разве что опасный удар с углового от "вишен", где подменявший Алиссона Беккера Куивин Келлегер совершил сейв на линии ворот и дебют в АПЛ Федерико Кьезы, который имел два момента, но в первом его удар был со слишком дальней дистанции, а во втором он пробил в штангу, однако, до этого попал в положение вне игры.

Ливерпуль - Борнмут 3:0

Голы: Диас, 24, 26, Нуньес, 37

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль борнмут

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