iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо и Рух сыграли в скучную нулевую ничью

Команды не подарили ярких эмоций своим болельщикам.
Сегодня, 19:57
Динамо - Рух / Instagram Руха
Динамо - Рух / Instagram Руха

В рамках матча 7-го тура УПЛ Динамо встретилось с Рухом.

Киевляне, которые на неделе играли против Ворсклы осуществили 7 изменений в своем составе. Только Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Георгий Бущан и Николай Шапаренко вышли со старта в обоих матчах.

Что касается Руха, то львовяне дольше отдыхали, поэтому вышли с такой же стартовой 11-кой, как и против Ворсклы.

Впрочем, ни ротация, ни более долгий отдых не помогли какой-то из команд выглядеть более живо на фоне соперника. Оба коллектива провели вялый поединок и почти ничего не создали за 90 минут игры.

Как следствие, нули на табло и по одному набранному пункту для каждой из команд.

Динамо - Рух 0:0

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Рух

Статьи по теме

Динамо - Рух: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Динамо - Рух: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
УПЛ: Карпаты обыграли Черноморец, Александрия встретится с Левым Берегом, а Динамо - с Рухом УПЛ: Карпаты обыграли Черноморец, Александрия встретится с Левым Берегом, а Динамо - с Рухом
Динамо уверенно одолело Ворсклу Динамо уверенно одолело Ворсклу
Динамо уверенно переиграло Зарю Динамо уверенно переиграло Зарю
Помочь журналистам

Видео

Монако - Барселона 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Монако - Барселона 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Киберспорт23:38
ESL Pro League Season 20: NaVi играют с G2 в полуфинале
Киберспорт23:37
ESL Pro League Season 20: онлайн-трансляция полуфинала G2 - NaVi
Формула 123:21
Сайнс получил солидный штраф за переход трассы после аварии
Бокс23:01
Фьюри сравнил поражение от Усика с лишением девственности
Европа22:45
Тен Хаг - о Кристал Пэлас: Мы съели их с потрохами
Европа22:41
Новый тренер Ромы: Мы можем увидеть тройку Соуле, Довбика и Дибалы в атаке
Формула 122:10
Хэмилтон поддержал протест Ферстаппена
Европа21:58
Компани повторил достижение Гвардиолы во главе Баварии
21:46
ЧМ-2024 по футзалу: Украина обыграла Афганистан, Казахстан и Испания уничтожили соперников
21:44
ЧМ-2024 по футзалу: Украина уничтожила Афганистан, Аргентина провела сумасшедший матч с Анголой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK