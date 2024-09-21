Динамо и Рух сыграли в скучную нулевую ничью

В рамках матча 7-го тура УПЛ Динамо встретилось с Рухом.

Киевляне, которые на неделе играли против Ворсклы осуществили 7 изменений в своем составе. Только Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Георгий Бущан и Николай Шапаренко вышли со старта в обоих матчах.

Что касается Руха, то львовяне дольше отдыхали, поэтому вышли с такой же стартовой 11-кой, как и против Ворсклы.

Впрочем, ни ротация, ни более долгий отдых не помогли какой-то из команд выглядеть более живо на фоне соперника. Оба коллектива провели вялый поединок и почти ничего не создали за 90 минут игры.

Как следствие, нули на табло и по одному набранному пункту для каждой из команд.

Динамо - Рух 0:0

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!