"Мой день разрушен": фанаты Ливерпуля удивились новому образу Алиссона
Практически у всех фанатов футбола при упоминании Алиссона Бекера в голове всплывает образ бородатого вратаря Ливерпуля.
В ближайшее время болельщиками придется смириться с тем, что 31-летний бразилец будет выглядеть иначе.
Мерсисайдцы опубликовали в социальных сетях видео, на котором можно заметить побритого Алиссона.
Team photo content coming soon... 📸 pic.twitter.com/2GMoar34O8— Liverpool FC (@LFC) September 19, 2024
Интересно, что не все фанаты Ливерпуля оценили такую смену имиджа. Большинство комментариев имело один общий посыл: Алиссону не стоило сбривать бороду.
Одна из болельщиц написала: "Мой день был значительно испорчен".
Еще один повторил сообщение про испорченность дня, а другой добавил: "Ребята, мне это совсем не нравится".
Один фанат предположил, что из-за этого Ливерпуль пропустит в ближайшем матче: "Почему он побрил свою ауру? Мы пропустим гол ради забавы".
Стоит отметить, что Алиссон рискует пропустить следующий поединок своей команды в АПЛ против Борнмута Ильи Забарного из-за мышечной травмы.
По этой причине вратарь пропустил тренировку в четверг, о чем главный тренер Ливерпуля Арне Слот сообщил во время пресс-конференции.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!