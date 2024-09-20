iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Мой день разрушен": фанаты Ливерпуля удивились новому образу Алиссона

Поклонники мерсисайдского коллектива не в восторге от того, как в ближайшее время будет выглядеть их вратарь.
Сегодня, 16:51
Алиссон Бекер / Getty Images
Алиссон Бекер / Getty Images

Практически у всех фанатов футбола при упоминании Алиссона Бекера в голове всплывает образ бородатого вратаря Ливерпуля.

В ближайшее время болельщиками придется смириться с тем, что 31-летний бразилец будет выглядеть иначе.

Мерсисайдцы опубликовали в социальных сетях видео, на котором можно заметить побритого Алиссона.

Источник: ФК Ливерпуль

Интересно, что не все фанаты Ливерпуля оценили такую смену имиджа. Большинство комментариев имело один общий посыл: Алиссону не стоило сбривать бороду.

Одна из болельщиц написала: "Мой день был значительно испорчен". 

Еще один повторил сообщение про испорченность дня, а другой добавил: "Ребята, мне это совсем не нравится".

Один фанат предположил, что из-за этого Ливерпуль пропустит в ближайшем матче: "Почему он побрил свою ауру? Мы пропустим гол ради забавы".

Стоит отметить, что Алиссон рискует пропустить следующий поединок своей команды в АПЛ против Борнмута Ильи Забарного из-за мышечной травмы.

По этой причине вратарь пропустил тренировку в четверг, о чем главный тренер Ливерпуля Арне Слот сообщил во время пресс-конференции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Алиссон Бекер

Статьи по теме

Ливерпуль стандартами обыграл Милан в Лиге чемпионов Ливерпуль стандартами обыграл Милан в Лиге чемпионов
"Видимо, мнение игроков никого не интересует": Алиссон раскритиковал новый формат Лиги чемпионов "Видимо, мнение игроков никого не интересует": Алиссон раскритиковал новый формат Лиги чемпионов
Ливерпуль нацелился на подписание экс-игрока МЮ Ливерпуль нацелился на подписание экс-игрока МЮ
Милан - Ливерпуль: прогноз на матч Лиги чемпионов Милан - Ливерпуль: прогноз на матч Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Монако - Барселона 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Монако - Барселона 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды18:59
Харлан снялась для обложки сентябрьского номера Playboy Ukraine
Европа18:57
Фигу объяснил увеличение количества матчей, обратившись к футболистам
Формула 118:36
Гран-при Сингапура: Норрис выиграл вторую практику
Игровые18:35
ПФК Выбор в зрелищном стиле обыграл сальвадорцев, пробившись в 1/4 клубного ЧМ по пляжному футболу
Киберспорт18:28
ESL Pro League Season 20: онлайн-трансляция четвертьфиналов NaVi - Spirit, G2 - Liquid
Лига Чемпионов18:26
Лидер Байера стал игроком недели в Лиге чемпионов
Европа17:59
Мудрик хочет покинуть Челси - источник
Лига Чемпионов17:57
Трубин - о матче Бенфики против Црвены Звезды: Важная победа лично для меня
Европа17:34
Украинский полузащитник подписал контракт с Манчестером Юнайтед
Европа17:21
Довбик поужинал с фанатами Ромы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK