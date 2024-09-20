"Мой день разрушен": фанаты Ливерпуля удивились новому образу Алиссона

Поклонники мерсисайдского коллектива не в восторге от того, как в ближайшее время будет выглядеть их вратарь.

Практически у всех фанатов футбола при упоминании Алиссона Бекера в голове всплывает образ бородатого вратаря Ливерпуля.

В ближайшее время болельщиками придется смириться с тем, что 31-летний бразилец будет выглядеть иначе.

Мерсисайдцы опубликовали в социальных сетях видео, на котором можно заметить побритого Алиссона.

Team photo content coming soon... 📸 pic.twitter.com/2GMoar34O8 — Liverpool FC (@LFC) September 19, 2024

Источник: ФК Ливерпуль

Интересно, что не все фанаты Ливерпуля оценили такую смену имиджа. Большинство комментариев имело один общий посыл: Алиссону не стоило сбривать бороду.

Одна из болельщиц написала: "Мой день был значительно испорчен".

Еще один повторил сообщение про испорченность дня, а другой добавил: "Ребята, мне это совсем не нравится".

Один фанат предположил, что из-за этого Ливерпуль пропустит в ближайшем матче: "Почему он побрил свою ауру? Мы пропустим гол ради забавы".

Стоит отметить, что Алиссон рискует пропустить следующий поединок своей команды в АПЛ против Борнмута Ильи Забарного из-за мышечной травмы.

По этой причине вратарь пропустил тренировку в четверг, о чем главный тренер Ливерпуля Арне Слот сообщил во время пресс-конференции.

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