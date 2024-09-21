Голы двух украинцев не помогли Лехии победить в матче чемпионата Польши

Богдан Вьюнник и Максим Хлань пытались сделать все для своей команды.

В рамках 9-го тура Экстраклясы Лехия на чужом поле встретилась с Ягеллонией.

За гостей в этом матче забивали только украинцы. Сначала своим вторым забитым голом в футболке польского клуба отметился Богдан Вьюнник.

Впоследствии забил Максим Хлань. Сделал он это с передачи еще одного украинца Антона Царенко, который арендован у Динамо Киев.

Впрочем, Ягеллония забила трижды. Авторами голов стали Томаш Силва, Хесус Имас и Матеуш Скипчак.

Ягеллония - Лехия 3:2

Голы: Силва, 13, Имас, 72, Скипчак, 76 - Вьюнник, 16, Хлань, 59

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