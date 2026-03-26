Польша рассматривает возможность натурализации украинского вингера

Украинский вингер клуба Гурник Забже Максим Хлань может получить польское гражданство.

Как сообщает журналист Руди Галетти, 23-летний футболист, который еще не получал вызова в национальную сборную Украины, привлек к себе внимание в Польше и сейчас рассматривается возможность натурализации игрока для дальнейшего его привлечения к выступлениям за сборную этой страны.

По информации инсайдера, главный тренер польской национальной команды Ян Урбан высоко оценивает украинца и внимательно следит за его прогрессом.

Отметим, что ранее Хлань играл за юношеские и молодежные сборные Украины, а также выступал на Олимпиаде-2024 в Париже.

В нынешнем сезоне украинец провел в составе Гурника 22 матча во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что с 2023 года Хлань выступал в Польше за Лехию, а к Гурнику присоединился летом 2025 года, подписав двухлетний контракт с возможностью продления.

