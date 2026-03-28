Украинский вингер отреагировал на информацию о возможной смене гражданства

Украинский вингер клуба Гурник Забже Максим Хлань озвучил свою позицию по поводу информации о том, что он может получить польское гражданство.

23-летний футболист развеял все домыслы, заявив, что мечтает о вызове в сборную Украины.

"Я всю жизнь, всю свою карьеру - пусть она и не такая долгая - работаю над тем, чтобы получить вызов в сборную Украины. Не знаю, как это видит главный тренер, но я считаю, что заслуживаю этого шанса.

Возможно, у наставника сборной другое видение, но я буду делать все, чтобы играть за свою страну. Мне нужно показывать результат - забивать голы, отдавать результативные передачи, и тогда все должно быть хорошо", - заявил Хлань в комментарии Roosvelta81.pl.

Напомним, что Хлань с 2023 года выступал в Польше за Лехию, а к Гурнику присоединился летом 2025 года, подписав двухлетний контракт с возможностью продления.

В нынешнем сезоне украинский вингер провел в составе Гурника 22 матча во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.

