Польский клуб объявил о переходе защитника Динамо

Максим Дячук будет выступать на правах аренды за Лехию.

Центральный защитник Динамо Максим Дячук продолжит карьеру в Лехии.

О переходе 21-летнего футболиста польский клуб объявил на своем официальном сайте.

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Защитник "бело-синих" пополнил состав команды из Гданьска на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2025/26. О возможности выкупа игрока не сообщается.

Отметим, что в Лехии уже выступают четыре украинца: Богдан Сарнавский, Иван Желизко, Антон Царенко (в аренле из Динамо) и Богдан Вьюнник.

Действующий контракт защитника с киевским клубом рассчитан до лета 2028 года.

В минувшем сезоне Дячук провел в составе Динамо 14 матчей во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что трансферная цель Динамо из состава чемпиона Хорватии отказался от перехода.

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