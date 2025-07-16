Польский клуб объявил о переходе защитника Динамо
Центральный защитник Динамо Максим Дячук продолжит карьеру в Лехии.
О переходе 21-летнего футболиста польский клуб объявил на своем официальном сайте.
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Защитник "бело-синих" пополнил состав команды из Гданьска на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2025/26. О возможности выкупа игрока не сообщается.
Kijów 🔄 Gdańsk pic.twitter.com/h9TK6nvUv7— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) July 16, 2025
Отметим, что в Лехии уже выступают четыре украинца: Богдан Сарнавский, Иван Желизко, Антон Царенко (в аренле из Динамо) и Богдан Вьюнник.
Действующий контракт защитника с киевским клубом рассчитан до лета 2028 года.
В минувшем сезоне Дячук провел в составе Динамо 14 матчей во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что трансферная цель Динамо из состава чемпиона Хорватии отказался от перехода.
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