iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Трансферная цель Динамо из состава чемпиона Хорватии отказался от перехода

Представитель боснийского защитника Степана Раделича исключил вариант переезда в Киев.
Сегодня, 19:25       Автор: Игорь Мищук
Степан Раделич / Getty Images
Степан Раделич / Getty Images

Защитник хорватской Риеки и сборной Боснии и Герцеговины Степан Раделич не заинтересован в продолжении карьеры в киевском Динамо.

Ранее местное издание Sportske Novosti распространило информацию о потенциальном трансфере 27-летнего футболиста, но позже сообщило, что с ними связался представитель игрока и опроверг возможный переход.

Читай также: Динамо собирается подписать защитника чемпиона Хорватии

Агент боснийца исключил вариант переезда в Киев и заявил, что приоритетом для его клиента является другое Динамо - загребское.

"Это неправда, что Раделич переедет в Киев. Этого не будет. Степан Раделич твердо решил, что если он покинет Риеку, то перейдет только в Динамо Загреб. Это единственное предложение, о котором он знает, поскольку из Киева предложений не получал, а там еще идет война.

Такова воля и настрой игрока, поэтому я вынужден опровергнуть утверждения о его намерении переехать в Киев - это неправда. Не знаю, состоится ли трансфер этим летом. Если Динамо Загреб и Риека не достигнут соглашения, это может произойти в следующем году", - приводит издание слова представителя игрока.

В прошлом сезоне Раделич сыграл за Риеку во всех турнирах 37 матчей, записав на свой счет три гола и один ассист, и стал в составе команды чемпионом Хорватии.

Ранее сообщалось, что Динамо объявило о продлении контракта с одним из ветеранов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Динамо Киев Риека

Статьи по теме

Звезда Милана официально стал игроком клуба из Саудовской Аравии Звезда Милана официально стал игроком клуба из Саудовской Аравии
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли вице-чемпиону Дании Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли вице-чемпиону Дании
Динамо собирается подписать защитника чемпиона Хорватии Динамо собирается подписать защитника чемпиона Хорватии
Хорнер получил первый вариант после увольнения из Ред Булл Хорнер получил первый вариант после увольнения из Ред Булл

Видео

Мухаммед Али и один из братьев Кличко: Усик назвал боксеров, которые лучше него
Мухаммед Али и один из братьев Кличко: Усик назвал боксеров, которые лучше него

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ укрепил преимущество над конкурентами
просмотров
Футбол сегодня: первый матч Шахтера в ерокубках, квалификации Лиги Европы и Конференций, продолжение женского Евро
просмотров
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
просмотров

Последние новости

Формула 121:35
Хорнер получил первый вариант после увольнения из Ред Булл
Бокс21:12
"Договоренность достигнута": Промоутер Фьюри сделал заявление о трилогии с Усиком
Европа20:59
Тоттенхэм собрался перехватить цель Манчестер Сити
Лига Европы20:45
Шахтер - Ильвес: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы
Теннис20:30
Уимблдон-2025 (WTA): Анисимова сенсационно выбила Соболенко по пути в финал, Швентек разгромила Бенчич
Мотоспорт20:23
Чемпион MotoGP определился с датой возвращения в гонки
Другие страны19:58
Звезда Милана официально стал игроком клуба из Саудовской Аравии
Украина19:55
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли вице-чемпиону Дании
Европа19:25
Трансферная цель Динамо из состава чемпиона Хорватии отказался от перехода
Европа19:16
Болонья вернула в Италию легенду Серии A
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK