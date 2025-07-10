Трансферная цель Динамо из состава чемпиона Хорватии отказался от перехода

Защитник хорватской Риеки и сборной Боснии и Герцеговины Степан Раделич не заинтересован в продолжении карьеры в киевском Динамо.

Ранее местное издание Sportske Novosti распространило информацию о потенциальном трансфере 27-летнего футболиста, но позже сообщило, что с ними связался представитель игрока и опроверг возможный переход.

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Агент боснийца исключил вариант переезда в Киев и заявил, что приоритетом для его клиента является другое Динамо - загребское.

"Это неправда, что Раделич переедет в Киев. Этого не будет. Степан Раделич твердо решил, что если он покинет Риеку, то перейдет только в Динамо Загреб. Это единственное предложение, о котором он знает, поскольку из Киева предложений не получал, а там еще идет война.

Такова воля и настрой игрока, поэтому я вынужден опровергнуть утверждения о его намерении переехать в Киев - это неправда. Не знаю, состоится ли трансфер этим летом. Если Динамо Загреб и Риека не достигнут соглашения, это может произойти в следующем году", - приводит издание слова представителя игрока.

В прошлом сезоне Раделич сыграл за Риеку во всех турнирах 37 матчей, записав на свой счет три гола и один ассист, и стал в составе команды чемпионом Хорватии.

Ранее сообщалось, что Динамо объявило о продлении контракта с одним из ветеранов.

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