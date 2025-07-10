Динамо собирается подписать защитника чемпиона Хорватии

Игрок сборной Боснии и Герцеговины может пополнить состав "бело-синих".

Киевское Динамо заинтересовано в подписании защитника Риеки и сборной Боснии и Герцеговины Степана Раделича.

Как сообщает Sportske Novosti, хорватский клуб намерен получить за 27-летнего футболиста три миллиона евро, а киевляне готовы удовлетворить этот запрос.

Читай также: "Время прощаться": футболист Динамо сделал заявление о своем будущем

Действующий контракт боснийца с нынешним клубом рассчитан еще на один год.

В минувшем сезоне Раделич провел за Риеку во всех турнирах 37 матчей, отличившись тремя голами и одним ассистом, и стал в составе команды чемпионом Хорватии. Также на счету защитника три поединка за национальную сборную Боснии и Герцеговины.

Ранее сообщалось, что форвард Динамо забил за клуб впервые за почти пять лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!