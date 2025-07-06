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Футбол

Форвард Динамо забил за клуб впервые за почти 5 лет

Пока что, в товарищеском матче.
Сегодня, 18:57       Автор: Василий Медвидь

В рамках своей подготовки к квалификации еврокубков и УПЛ сезона-2025/26 Динамо провело второй спарринг против Кишварды.

Сегодняшний поединок складывается для киевлян успешнее, чем вчерашний. На момент написания новости, они побеждают со счетом 3:0.

В составе «бело-синих» отличился голом Владислав Супряга. Для форварда это первый гол с 23 сентября 2020 года в футболке «бело-синих». Тогда Владислав забил в ворота Гента в Лиге чемпионов.

Тот забитый мяч стал для Супряги пока последним в официальном матче.

Напомним, вчера Динамо проиграло Кишварде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Владислав Супряга

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