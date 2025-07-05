Динамо проиграло Кишварде первый спарринг лета

С первых минут подопечные Александра Шовковского взяли мяч под контроль. Впрочем, к особой остроте это не привело. А в середине тайма повел венгерский коллектив – Йорданов головой сыграл на опережение после навеса.

Динамо пришло в сознание со стартом второй половины. Вот Осипенко размял кипера после передачи Ярмоленко. Далее "бело-синие" попытались нагнетать ситуацию у ворот Кишварды, но большинство атак были беззубыми.

Зато одним из моментов воспользовался соперник. Оборона Динамо ошиблась под прессингом, а Игнатенко спас ситуацию фолом. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Матанович. В финальные минуты киевляне так и не смогли размочить счет.

Контрольный матч

Динамо – Кишварда – 0:2

Голы: Йорданов, 24, Матанович, 71

Динамо (1-й тайм): Моргун – Караваев, Попов, Захарченко, Дубинчак – Михайленко, Саленко, Буяльский, Торрес, Кабаев – Супряга; 2-й тайм: Игнатенко, Волошин, Гусев, Дячук, Биловар, Шапаренко, Осипенко, Пихаленок, Ярмоленко, Задорожный, Пономаренко

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