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Динамо проиграло Кишварде первый спарринг лета

Чемпион Украины потерпел поражение в контрольном поединке.
Сегодня, 19:56       Автор: Антон Федорцив
Динамо – Кишварда / ФК Кишварда
Динамо – Кишварда / ФК Кишварда

С первых минут подопечные Александра Шовковского взяли мяч под контроль. Впрочем, к особой остроте это не привело. А в середине тайма повел венгерский коллектив – Йорданов головой сыграл на опережение после навеса.

Динамо пришло в сознание со стартом второй половины. Вот Осипенко размял кипера после передачи Ярмоленко. Далее "бело-синие" попытались нагнетать ситуацию у ворот Кишварды, но большинство атак были беззубыми.

Зато одним из моментов воспользовался соперник. Оборона Динамо ошиблась под прессингом, а Игнатенко спас ситуацию фолом. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Матанович. В финальные минуты киевляне так и не смогли размочить счет.

Контрольный матч
Динамо – Кишварда – 0:2
Голы: Йорданов, 24, Матанович, 71

Динамо (1-й тайм): Моргун – Караваев, Попов, Захарченко, Дубинчак – Михайленко, Саленко, Буяльский, Торрес, Кабаев – Супряга; 2-й тайм: Игнатенко, Волошин, Гусев, Дячук, Биловар, Шапаренко, Осипенко, Пихаленок, Ярмоленко, Задорожный, Пономаренко

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Кишварда

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