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"Время прощаться": футболист Динамо сделал заявление о своем будущем

Цитаишвили попрощался с Гранадой, за которую играл на правах аренды.
Сегодня, 15:45       Автор: Митя Шитко
Георгий Цитаишвили / Getty Images
Георгий Цитаишвили / Getty Images

Футболист киевского Динамо Георгий Цитаишвили покинул Гранаду, за которую выступал на правах аренды.

24-летний игрок опрощался с испанской командой.

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"После невероятного года с Гранадой пора прощаться. Я хочу выразить глубокую благодарность всем в клубе – тренерскому штабу, игрокам, руководству и всему персоналу, кто за кулисами – за то, что с первого дня я чувствовал себя как дома.

Спасибо за доверие, поддержку и веру в меня. Было очень приятно носить эту форму и отдавать все за эту эмблему на поле и вне его. Болельщикам спасибо за вашу непреклонную поддержку, страсть и энергию в течение сезона – как в хорошие моменты, так и в трудные. Ваша любовь к клубу – это что-то действительно особенное, и я чувствовал ее каждый раз, когда ступал на поле.

Я оставляю с собой удивительные воспоминания, отличную дружбу и радость от того, что был частью команды, где меня действительно ценят, как игрока, так и человека. Желаю клубу всех успехов, которых он заслуживает. Спасибо, Гранада. Ты всегда будешь занимать особое место в моем сердце".

В сезоне-2024/25 Цитаишвили провел 39 матчей в испанской Сегунде, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. 

Ранее сообщалось, что перспективный украинский вратарь близок к переходу в румынский клуб.

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