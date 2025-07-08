Перспективный украинский вратарь близок к переходу в румынский клуб

Павел Исенко может оказаться в Университете.

Украинский вратарь Павел Исенко близок к тому, чтобы найти себе новый клуб.

Как сообщает GSP.ro, Исенко может оказаться в румынском Университете Крайови. Трансфер находится на завершающей стадии.

Уже завтра, 9 июля, клуб может объявить о трансфере Павла.

Отметим, что после вылета Ворсклы из УПЛ 21-летний голкипер не продлил контракт с полтавчанами и стал свободным агентом.

Напомним, что вчера, 7 июля, Университета подписала украинского защитника.

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