Кривбасс продал своего защитника в румынский чемпионат

Кривбасс объявил об уходе Александра Романчука.

25-летний защитник был продан в румынскую Университатю.

Клуб не стал раскррывать стоимость трансфера, однако по сведениям ряда источников, Кривбасс заработал 900 тысяч евро.

Напомним, что Романчук присоединился к криворожскому клубу в 2024 году. В прошлом сезоне он провел 30 матчей, в которых записал на свой счет один гол и один ассист.

Напомним, что ранее стало известно расписание первого тура УПЛ-2025/26.

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