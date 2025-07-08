Жена экс-игрока сборной Украины "разнесла" его нынешний клуб
Ярина Кравец была не рада новостям о супруге.
Жена бывшего игрока Металлиста 1925 Василия Кравца Ярина прокомментировала новость об уходе супруга из клуба.
Напомним, ранее в Сети появилась информация, что Василий Кравец и Владлен Юрченко покинули клуб по решению главного тренера Владлена Бартуловича.
Супруга Кравца опубликовала в своем Инстаграм скриншот с новостью об уходе и подписала: "Были основными! Играли от свистка до свистка. Вывели команду. А в итоге плюнули в лицо!"
Стоит отметить, что официально Металлист 1925 пока объявлял об уходе игроков.
Ранее также сообщалось, что румынский чемпионат может пополнить еще один украинец.
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