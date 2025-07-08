Жена экс-игрока сборной Украины "разнесла" его нынешний клуб

Ярина Кравец была не рада новостям о супруге.

Жена бывшего игрока Металлиста 1925 Василия Кравца Ярина прокомментировала новость об уходе супруга из клуба.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что Василий Кравец и Владлен Юрченко покинули клуб по решению главного тренера Владлена Бартуловича.

Супруга Кравца опубликовала в своем Инстаграм скриншот с новостью об уходе и подписала: "Были основными! Играли от свистка до свистка. Вывели команду. А в итоге плюнули в лицо!"

Стоит отметить, что официально Металлист 1925 пока объявлял об уходе игроков.

Ранее также сообщалось, что румынский чемпионат может пополнить еще один украинец.

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