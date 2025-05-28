Динамо объявило о продлении контракта с одним из ветеранов

Киевское Динамо решило оставить в своем составе одного опытного игрока.

Как сообщает пресс-служба столичного гранда, новый контракт с киевлянами подписал Александр Караваев.

Соглашение подписано на один сезон с опцией продления еще на один. Финансовые детали договоренностей останутся неизвестными.

Ранее стало известно, что Динамо интересуется лидером клуба УПЛ.

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