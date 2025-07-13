Экс-нападающий Динамо завершил карьеру - источник

Экс-нападающий Динамо Дьюмерси Мбокани, похоже, решил прекратить выступления на профессиональном уровне.

На странице Мбокани на известном сайте Transfermarkt указано, что конголезец завершил футбольную карьеру. Официально об этом нападающий не объявлял.

Дьюмерси уже год находится без клуба. Последний раз он выступал за армянский Ноа в сезоне-2023/24.

В составе киевлян футболист провел 31 гол и отдал 14 ассистов в 77 матчах. Кроме украинского гранда Мбокани успел поиграть за Андерлехт, Стандард, Вольфсбург, Галл Сити и Норвич.

Напомним, ранее сообщалось, что Динамо хочет подписать защитника балканской сборной.

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