Реал рассматривает возможность подписания одного из ключевых игроков Ливерпуля

Судьба Трента может решиться уже этим летом.

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд попал в сферу интересов Реала.

"Трент Александер-Арнольд – одна из целей Реала. Он очень нравится им".

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"Если он не продлит контракт летом, Реал попытается подписать его", – заявил инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, действующий контракт Трента с Ливерпулем рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету 25-летнего англичанина три гола и четыре ассиста в 27 матчах АПЛ.

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