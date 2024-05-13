Реал намерен продлить контракт с одним из ключевых ветеранов
Дани Карвахаль заслужил награду за хорошую игру.
Руководство мадридского Реала хочет предложить новый контракт Дани Карвахалю, утверждает Relevo.
Напомним, текущее соглашение защитника с клубом действует до 2025 года, однако Реал хочет вознаградить игрока за хороший сезон.
32-летний Карвахаль в этом сезоне провел 38 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять голевых передач.
При этом руководство клуба склоняется к тому, чтобы предложить Дани долгосрочное соглашение, чего обычно мадридцы не делают для возрастных игроков.
Ранее также сообщалось, что у Реала самый высокий процент сухих матчей в топ-5 лигах.
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