Реал намерен продлить контракт с одним из ключевых ветеранов

Руководство мадридского Реала хочет предложить новый контракт Дани Карвахалю, утверждает Relevo.

Напомним, текущее соглашение защитника с клубом действует до 2025 года, однако Реал хочет вознаградить игрока за хороший сезон.

32-летний Карвахаль в этом сезоне провел 38 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять голевых передач.

При этом руководство клуба склоняется к тому, чтобы предложить Дани долгосрочное соглашение, чего обычно мадридцы не делают для возрастных игроков.

Ранее также сообщалось, что у Реала самый высокий процент сухих матчей в топ-5 лигах.

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